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В Шахдаге прошел Кубок Гейдара Алиева среди лыжников-любителей

В Шахдаге прошел Кубок Гейдара Алиева среди лыжников-любителей В туристическом центре "Шахдаг" совместно с Федерацией зимних видов спорта Азербайджана был проведен Кубок Гейдара Алиева среди лыжников-любителей.
Индивидуальные
1 февраля 2025 г. 20:16
В Шахдаге прошел Кубок Гейдара Алиева среди лыжников-любителей

В туристическом центре "Шахдаг" совместно с Федерацией зимних видов спорта Азербайджана был проведен Кубок Гейдара Алиева среди лыжников-любителей.

Как сообщает северное бюро Report, в турнире приняли участие 50 детей и подростков разных возрастных категорий, прошедших предварительную регистрацию.

Представляем результаты соревнований

Мальчики 6-8 лет:
1. Дмитрий Петренко - AZE
2. Лохлан Хогг - GBR

Девочки 6-8 лет:
1. Ханна Маккеннел - GBR
2. Нурлана Абдулова - AZE
3. Мария Подгорная - AZE

Мальчики 9-12 лет:
1. Нуреддин Назюров - AZE
2. Рауль Мадатов - AZE
3. Энтони Скалабре - FRA

Девочки 9-12 лет:
1. Лия Маккеннел - GBR
2. Амина Ахмедова - AZE
3. Ирен Джавадова - AZE

Юноши 13-17 лет:
1. Амин Шихов - AZE
2. Юсиф Кичикбеков - AZE
3. Панке Карл-Лео - GER

Девушки 13-17 лет:
1. Нурель Гаджибейли - AZE
2. Лилия Подгорная - AZE
3. Земфира Алиханбекова - AZE

Победители турнира были награждены медалями и дипломами со стороны туристического центра "Шахдаг". Им также были вручены различные поощрительные призы.

Отметим, что в рамках Кубка Гейдара Алиева 2 февраля будут проведены соревнования среди взрослых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHəvəskarlar arasında xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilib

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