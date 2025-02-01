В Шахдаге прошел Кубок Гейдара Алиева среди лыжников-любителей

В туристическом центре "Шахдаг" совместно с Федерацией зимних видов спорта Азербайджана был проведен Кубок Гейдара Алиева среди лыжников-любителей.
Как сообщает северное бюро
Представляем результаты соревнований
Мальчики 6-8 лет:
1. Дмитрий Петренко - AZE
2. Лохлан Хогг - GBR
Девочки 6-8 лет:
1. Ханна Маккеннел - GBR
2. Нурлана Абдулова - AZE
3. Мария Подгорная - AZE
Мальчики 9-12 лет:
1. Нуреддин Назюров - AZE
2. Рауль Мадатов - AZE
3. Энтони Скалабре - FRA
Девочки 9-12 лет:
1. Лия Маккеннел - GBR
2. Амина Ахмедова - AZE
3. Ирен Джавадова - AZE
Юноши 13-17 лет:
1. Амин Шихов - AZE
2. Юсиф Кичикбеков - AZE
3. Панке Карл-Лео - GER
Девушки 13-17 лет:
1. Нурель Гаджибейли - AZE
2. Лилия Подгорная - AZE
3. Земфира Алиханбекова - AZE
Победители турнира были награждены медалями и дипломами со стороны туристического центра "Шахдаг". Им также были вручены различные поощрительные призы.
Отметим, что в рамках Кубка Гейдара Алиева 2 февраля будут проведены соревнования среди взрослых.