В Шахдаге прошел Кубок Гейдара Алиева среди лыжников-любителей

В туристическом центре "Шахдаг" совместно с Федерацией зимних видов спорта Азербайджана был проведен Кубок Гейдара Алиева среди лыжников-любителей.

В туристическом центре "Шахдаг" совместно с Федерацией зимних видов спорта Азербайджана был проведен Кубок Гейдара Алиева среди лыжников-любителей.

Как сообщает северное бюро Report , в турнире приняли участие 50 детей и подростков разных возрастных категорий, прошедших предварительную регистрацию.

Представляем результаты соревнований

Мальчики 6-8 лет:

1. Дмитрий Петренко - AZE

2. Лохлан Хогг - GBR

Девочки 6-8 лет:

1. Ханна Маккеннел - GBR

2. Нурлана Абдулова - AZE

3. Мария Подгорная - AZE

Мальчики 9-12 лет:

1. Нуреддин Назюров - AZE

2. Рауль Мадатов - AZE

3. Энтони Скалабре - FRA

Девочки 9-12 лет:

1. Лия Маккеннел - GBR

2. Амина Ахмедова - AZE

3. Ирен Джавадова - AZE

Юноши 13-17 лет:

1. Амин Шихов - AZE

2. Юсиф Кичикбеков - AZE

3. Панке Карл-Лео - GER

Девушки 13-17 лет:

1. Нурель Гаджибейли - AZE

2. Лилия Подгорная - AZE

3. Земфира Алиханбекова - AZE

Победители турнира были награждены медалями и дипломами со стороны туристического центра "Шахдаг". Им также были вручены различные поощрительные призы.

Отметим, что в рамках Кубка Гейдара Алиева 2 февраля будут проведены соревнования среди взрослых.