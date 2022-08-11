В рамках V Игр исламской солидарности прошел "День Азербайджана"

В рамках V Играх исламской солидарности, проходящей в турецкой Конье, прошел «День Азербайджана».

В рамках V Игр исламской солидарности, проходящей в турецкой Конье, прошел "День Азербайджана".

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, на мероприятии, организованном в Деревне атлетов, приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Васильева, представители национальных олимпийских комитетов, спортсмены и волонтеры.

Генсек НОК Азер Алиев напомнил, что последние Игры исламской солидарности прошли в 2017 году в столице Азербайджана Баку. Он отметил, что после длительного перерыва из-за коронавируса сегодня все, наконец, стали свидетелями V Игр исламской солидарности в историческом городе Конья. Отметив, что Азербайджан участвует в Играх большой командой из более чем 200 спортсменов, А.Алиев сказал: "В нашу спортивную команду входят олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира, а также молодые спортсмены, и они демонстрируют миру свою силу. Также выражаю огромную благодарность организаторам из братской Турции за организацию этой Исламиады на высоком уровне и за оказанное нам здесь гостеприимство".

Мероприятие завершилось выступлениями музыкальной группы "Шуша" и солистки Азербайджанской государственной филармонии Нурланы Абдуллазаде.