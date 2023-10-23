В "Мингячевирской регате" примут участие спортсмены из восьми стран

В "Мингячевирской регате-2023", которая стартует в Азербайджане 25 октября, примут участие 14 команд из восьми стран.

В "Мингячевирской регате-2023", которая стартует в Азербайджане 25 октября, примут участие 14 команд из восьми стран.

Об этом сообщили Report в Федерации каноэ и гребли Азербайджана.

В трехдневных соревнованиях примут участие более 100 гребцов из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Литвы, Польши, Турции, Узбекистана и Украины от 2005 до 2010 года рождения.

Отметим, международная "Мингячевирская регата-2023" пройдет 25-27 октября при организации Министерства молодежи и спорта и Федерации каноэ и гребли.

Соревнования организованы с целью развития гребли на каноэ в стране.

"Мингячевирская регата-2023" была включена в календарный план Европейской ассоциации каноэ.