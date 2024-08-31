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В Мингячевире состоялся турнир "Переплывем Куру?!"

В Мингячевире состоялся турнир "Переплывем Куру?!" 13:49
Индивидуальные
31 августа 2024 г. 14:19
В Мингячевире состоялся турнир Переплывем Куру?!

Сегодня в городе Мингячевире состоялись соревнования по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!".

Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, турнир организован Министерством молодежи и спорта, Федерацией плавания Азербайджана и операционной компанией "Бакинское городское кольцо" в целях пропаганды и развития водных видов спорта.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана, затем заместитель министра молодежи и спорта Мариана Васильева объявила соревнования открытыми.

В них на дистанции 300 метров от одного берега Куры до другого приняли участие около 500 человек в возрасте от 13 лет и старше из всех районов и городов нашей страны.

Среди участников соревнований был и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Впервые в Азербайджане соревнования по плаванию на открытой воде прошли в 2022 году в Каспийском море ("Каспийская волна"), а в 2023 году - на реке Кура в Мингячевире ("Переплывем Куру?!").

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı yarış baş tutub

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