Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    В Мингячевире состоится официальная церемония открытия регаты "Кубок Президента 2026"

    • 28 апреля, 2026
    • 09:17
    В Мингячевире состоится официальная церемония открытия регаты Кубок Президента 2026

    Сегодня в Мингячевире состоится официальная церемония открытия международной регаты "Кубок Президента 2026".

    Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, мероприятие включает парад и церемонию открытия регаты по гребле и каноэ, организованной совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана.

    Парад намечен на период с 14:00 до 15:00, после чего команды-участницы пройдут шествием по проспекту Гейдара Алиева.

    Начиная с 19:00 у Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр" состоится торжественное открытие регаты. Программа мероприятия включает разнообразные танцевальные и музыкальные выступления, а также специально подготовленные шоу-номера.

    Мероприятие завершится фейерверком. Отметим, что соревнования стартовали накануне в Агдере - на Сарсангском водохранилище. В международной регате "Кубок Президента 2026" примут участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Регата завершится 1 мая.

    Регата по гребле и каноэ Мингячевир Министерство молодежи и спорта Федерация водных видов спорта
    Mingəçevirdə "Prezident Kuboku 2026" reqatasının rəsmi açılış mərasimi keçiriləcək
    Official opening ceremony of President Cup 2026 regatta in Mingachevir

    Последние новости

    17:26

    ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в Азербайджане

    Энергетика
    17:25

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    17:01
    Фото

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Медиа
    Лента новостей