В Мингячевире состоится официальная церемония открытия регаты "Кубок Президента 2026"

Сегодня в Мингячевире состоится официальная церемония открытия международной регаты "Кубок Президента 2026".

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, мероприятие включает парад и церемонию открытия регаты по гребле и каноэ, организованной совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана.

Парад намечен на период с 14:00 до 15:00, после чего команды-участницы пройдут шествием по проспекту Гейдара Алиева.

Начиная с 19:00 у Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр" состоится торжественное открытие регаты. Программа мероприятия включает разнообразные танцевальные и музыкальные выступления, а также специально подготовленные шоу-номера.

Мероприятие завершится фейерверком. Отметим, что соревнования стартовали накануне в Агдере - на Сарсангском водохранилище. В международной регате "Кубок Президента 2026" примут участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Регата завершится 1 мая.