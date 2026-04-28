    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Мингячевире прошел парад участников международного турнира "Кубок президента-2026" по гребле

    В Мингячевире прошел парад участников международного турнира Кубок президента-2026 по гребле

    На международном турнире "Кубок президента-2026" по академической гребле, каяку и каноэ состоялись парад и представление команд.

    Как сообщает Report, мероприятие прошло в Мингячевире при организации Министерства молодежи и спорта совместно с Федерацией водных видов спорта Азербайджана.

    В параде приняли участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Соревнования стартовали накануне в Агдере на Сарсангском водохранилище и завершатся 1 мая.

    В Мингячевире прошел парад участников международного турнира Кубок президента-2026 по гребле
    В Мингячевире прошел парад участников международного турнира Кубок президента-2026 по гребле
    В Мингячевире прошел парад участников международного турнира Кубок президента-2026 по гребле
    В Мингячевире прошел парад участников международного турнира Кубок президента-2026 по гребле
    В Мингячевире прошел парад участников международного турнира Кубок президента-2026 по гребле
    В Мингячевире прошел парад участников международного турнира Кубок президента-2026 по гребле

    Академическая гребля Кубок Президента Министерство молодежи и спорта Мингячевир
    "Prezident Kuboku 2026": Komandaların rəsmi paradı və təqdimatı keçirilib
    Participants parade held at President Cup 2026 rowing event in Mingachevir

