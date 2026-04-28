В Мингячевире прошел парад участников международного турнира "Кубок президента-2026" по гребле

На международном турнире "Кубок президента-2026" по академической гребле, каяку и каноэ состоялись парад и представление команд.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в Мингячевире при организации Министерства молодежи и спорта совместно с Федерацией водных видов спорта Азербайджана.

В параде приняли участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Соревнования стартовали накануне в Агдере на Сарсангском водохранилище и завершатся 1 мая.