В Мингячевире прошел парад участников международного турнира "Кубок президента-2026" по гребле
- 28 апреля, 2026
- 15:23
На международном турнире "Кубок президента-2026" по академической гребле, каяку и каноэ состоялись парад и представление команд.
Как сообщает Report, мероприятие прошло в Мингячевире при организации Министерства молодежи и спорта совместно с Федерацией водных видов спорта Азербайджана.
В параде приняли участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.
Соревнования стартовали накануне в Агдере на Сарсангском водохранилище и завершатся 1 мая.
Последние новости
17:26
ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в АзербайджанеЭнергетика
17:25
Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культурыВнутренняя политика
17:21
Видео
Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
17:12
Фото
В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детейФутбол
17:10
Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
17:08
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)Финансы
17:07
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)Финансы
17:04
Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтингФутбол
17:01
Фото