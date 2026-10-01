В Мингячевире наградили победителей международной регаты

В Мингячевире прошла церемония награждения победителей международной "Мингячевирской регаты-2026", организованной совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водного спорта Азербайджана (AZSİF).

Как сообщает региональный корреспондент Report, награды призерам вручили официальные лица.

Азербайджанские спортсмены завершили турнир, стартовавший на Кёндяленчайском водохранилище в Физули и финишировавший в Мингячевире, с 22 медалями в активе (7 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых).

В общекомандном зачете по гребле на байдарках и каноэ первое место занял Узбекистан, второе - Азербайджан, а замкнула тройку лидеров Украина. В академической гребле призовую тройку составили Узбекистан, Азербайджан и Грузия.

Напомним, что в турнире приняли участие более 100 молодых гребцов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.