İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb

    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 13:50
    Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb

    Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdmanı Federasiyasının (AZSİF) birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən "Mingəçevir Reqatası-2026" beynəlxalq turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb.

    "Report"un bölgəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, mükafatları qaliblərə yarışa dəvət olunmuş rəsmi şəxslər təqdim ediblər.

    Azərbaycan təmsilçiləri Füzulidəki Köndələnçay su anbarında start götürən və bu gün Mingəçevirdə bitən yarışı 22 medalla başa vurublar. Mükafatlardan 7-nin əyarı qızıl, 5-i gümüş, 10-u isə bürünc olub.

    Kayak və kanoe növündə ümumi komanda hesabında Özbəkistan birinci, Azərbaycan ikinci, Ukrayna üçüncü olub. Akademilk avarçəkmə üzrə isə ilk "üçlük"də Özbəkistan, Azərbaycan və Gürcüstan qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Çexiya, Gürcüstan, Macarıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən çox gənc avarçəkən mübarizə aparıb.

    Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb
    Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb
    Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb
    Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb
    Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb
    Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb
    Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb
    Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb
    Mingəçevir Reqatası-2026 beynəlxalq turnirinin qalibləri mükafatlandırılıb

    Mingəçevir Reqatası-2026 Azərbaycan Su İdmanı Federasiyası (AZSİF) Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi
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    В Мингячевире наградили победителей международной регаты
    MiniBoss
    MiniBoss

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