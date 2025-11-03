В клубе "Нефтчи" произошли кадровые изменения

В руководстве спортивного клуба "Нефтчи" произошли кадровые изменения.

Как сообщает Report, руководитель Аппарата управления Садыг Садыгов по собственному желанию был освобожден от должности и назначен на должность советника председателя правления клуба.

Фарадж Алиев, занимавший до этого должность советника председателя, назначен заместителем председателя правления клуба и исполняющим обязанности исполнительного директора клуба.

Отметим, что должность исполнительного директора была учреждена вместо должности руководителя Аппарата управления.