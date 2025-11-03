Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В клубе "Нефтчи" произошли кадровые изменения

    Индивидуальные
    • 03 ноября, 2025
    • 19:12
    В клубе Нефтчи произошли кадровые изменения

    В руководстве спортивного клуба "Нефтчи" произошли кадровые изменения.

    Как сообщает Report, руководитель Аппарата управления Садыг Садыгов по собственному желанию был освобожден от должности и назначен на должность советника председателя правления клуба.

    Фарадж Алиев, занимавший до этого должность советника председателя, назначен заместителем председателя правления клуба и исполняющим обязанности исполнительного директора клуба.

    Отметим, что должность исполнительного директора была учреждена вместо должности руководителя Аппарата управления.

    "Нефтчи" кадровые изменения
    "Neftçi" İdman Klubunun rəhbərliyində kadr dəyişikliyi olub

    Последние новости

    19:32

    Amazon и OpenAI подписали контракт на $38 млрд

    ИКТ
    19:18
    Видео

    ВМС Украины поразили буровую установкку "Сиваш"

    Другие страны
    19:12

    В клубе "Нефтчи" произошли кадровые изменения

    Индивидуальные
    19:07

    В Турции заявили о готовности приложить все усилия для мира на Ближнем востоке

    Другие
    18:59

    В Брюсселе 4 ноября состоится саммит по вопросам Евроинтеграции

    Другие страны
    18:49

    В Армении при обрушении жилого дома погиб мужчина

    В регионе
    18:45

    ЕС обсуждает с Китаем экспортные ограничения и рассматривает встречные меры

    Другие страны
    18:27
    Фото
    Видео

    АПБА отправило на утилизацию 480 кг сырья для мороженого из Европы

    Здоровье
    18:26
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на юбилее НАНА - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей