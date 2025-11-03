"Neftçi" İdman Klubunun rəhbərliyində kadr dəyişikliyi olub
Fərdi
- 03 noyabr, 2025
- 19:00
"Neftçi" İdman Klubunun rəhbərliyində kadr dəyişikliyi olub.
"Report" xəbər verir ki, İdarəetmə aparatının rəhbəri Sadıq Sadıqov öz istəyi ilə vəzifəsindən azad edilərək klubun İdarə Heyəti sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyinat alıb.
Buna qədər İdarə Heyəti sədrinin müşaviri vəzifəsini tutan Fərəc Əliyev isə klubun İdarə Heyəti sədrinin müavini və klubun icraçı direktoru əvəzi təyin edilib.
Qeyd edək ki, icraçı direktor vəzifəsi İdarəetmə aparatının rəhbəri vəzifəsinin yerinə təsis edilib.
