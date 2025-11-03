İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "Neftçi" İdman Klubunun rəhbərliyində kadr dəyişikliyi olub

    Fərdi
    • 03 noyabr, 2025
    • 19:00
    Neftçi İdman Klubunun rəhbərliyində kadr dəyişikliyi olub

    "Neftçi" İdman Klubunun rəhbərliyində kadr dəyişikliyi olub.

    "Report" xəbər verir ki, İdarəetmə aparatının rəhbəri Sadıq Sadıqov öz istəyi ilə vəzifəsindən azad edilərək klubun İdarə Heyəti sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyinat alıb.

    Buna qədər İdarə Heyəti sədrinin müşaviri vəzifəsini tutan Fərəc Əliyev isə klubun İdarə Heyəti sədrinin müavini və klubun icraçı direktoru əvəzi təyin edilib.

    Qeyd edək ki, icraçı direktor vəzifəsi İdarəetmə aparatının rəhbəri vəzifəsinin yerinə təsis edilib.

    "Neftçi" İdman Klubu Sadiq Sadıqov rəhbərlik Fərəc Əliyev
    В клубе "Нефтчи" произошли кадровые изменения

    Son xəbərlər

    19:45

    Ərdoğan: Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin istifadəsinə daha 250 "Altay" tankını verməyi planlaşdırırıq

    Region
    19:41
    Video

    Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri "Sivaş" qazma qurğusunu vurub

    Digər ölkələr
    19:26

    Fidan: Türkiyə Yaxın Şərqdə sülhə nail olmaq üçün bütün səylərini göstərəcək

    Digər
    19:19

    Aİ Çinlə ixrac məhdudiyyətlərini müzakirə edir və əks tədbirləri nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    19:09

    Noyabrın 4-də Brüsseldə Avrointeqrasiya üzrə sammit keçiriləcək

    Digər ölkələr
    19:00

    "Neftçi" İdman Klubunun rəhbərliyində kadr dəyişikliyi olub

    Fərdi
    18:57

    Ermənistanda yaşayış evinin uçması nəticəsində bir nəfər ölüb

    Region
    18:44

    Himalayda qar uçqunu nəticəsində üç nəfər ölüb, səkkiz nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    18:32

    "Nar"da növbəti avtomobil qalibi bəlli olacaq – Həyəcan dolu anlar bu axşam

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti