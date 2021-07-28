В календарь "Формулы-1" включен Гран-при Катара

"Формула-1" подписала контракт о проведении "Гран-при Катара" в сезоне-2021.

"Формула-1" подписала контракт о проведении "Гран-при Катара" в сезоне-2021.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил британский журналист Джо Сейвард.

"Гран-при Катара" технически займет в календаре место отмененного "Гран-при Австралии". При этом "Формула-1" и организаторы пока не определились с точной датой проведения гонки.

Наиболее вероятно, что "Гран-при Катара" станет одной из последних гонок сезона и будет проведен в одном блоке с гонками в Саудовской Аравии и Абу-Даби. Этап будет проходить на автодроме "Лосаил" в Дохе, где проводится этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).