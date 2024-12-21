В Ханкенди спустя 50 лет прошел чемпионат Азербайджана по бадминтону

13:52

В Ханкенди впервые за последние 50 лет прошли республиканские спортивные соревнования по бадминтону - чемпионат Азербайджана.

Как сообщает карабахское бюро Report, финальные соревнования чемпионата, который проходил в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах при совместной организации специального представительства президента Азербайджана, Министерства молодежи и спорта и федерации бадминтона Азербайджана, состоялись в средней школе № 4 имени Низами Гянджеви.

Победителей и призеров наградили сотрудники специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов.

Отметим, что чемпионат Азербайджана, проведенный в Ханкенди 50 лет назад в октябре 1974 года, был организован и среди клубов. Тогда в борьбе клубов за первенство соревновались команды "Нефтчи", "Мехсул", "Зенит", "Локомотив" и "Спартак".