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В Гёйгеле пройдет Кубок Европы по дзюдо

В Гёйгеле пройдет Кубок Европы по дзюдо В следующем году Азербайджан примет Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.
Индивидуальные
10 апреля 2024 г. 15:32
В Гёйгеле пройдет Кубок Европы по дзюдо

В следующем году Азербайджан примет Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает Report, соревнования, включенные в официальный календарь Европейского союза дзюдо (EJU), вновь пройдут в Гейгеле 4-5 мая.

Генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу отметил, что проведение соревнований в регионе играет важную роль в популяризации дзюдо в стране, в частности, среди детей и подростков, и в повышении профессионализма юниоров сборной.

После завершения турнира 6-8 мая будет организован международный учебно-тренировочный сбор представителей стран, которые примут участие в соревнованиях.

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Версия на азербайджанском языке Göygöldə cüdo üzrə Avropa Kuboku keçiriləcək

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