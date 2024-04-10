В Гёйгеле пройдет Кубок Европы по дзюдо

В следующем году Азербайджан примет Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

В следующем году Азербайджан примет Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает Report, соревнования, включенные в официальный календарь Европейского союза дзюдо (EJU), вновь пройдут в Гейгеле 4-5 мая.

Генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу отметил, что проведение соревнований в регионе играет важную роль в популяризации дзюдо в стране, в частности, среди детей и подростков, и в повышении профессионализма юниоров сборной.

После завершения турнира 6-8 мая будет организован международный учебно-тренировочный сбор представителей стран, которые примут участие в соревнованиях.