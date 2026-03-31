    В Гяндже завершился чемпионат Азербайджана по шахматам среди юношей и девушек

    • 31 марта, 2026
    • 12:49
    В Гяндже завершился чемпионат Азербайджана по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, турнир впервые прошел за пределами Баку - во Дворце спорта Гянджи.

    На церемонии закрытия президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов поздравил победителей и пожелал им успехов в следующих соревнованиях.

    Победители и призеры в каждой возрастной группе награждены дипломами и медалями. Чемпионы Азербайджана получат право участия в первенствах мира и Европы 2026 года в своих возрастных категориях. Шахматисты, занявшие вторые места, отправятся на чемпионат Европы 2026 года. Бронзовые призеры получат финансовую поддержку до 2 тыс. манатов для участия в рейтинговых международных турнирах.

    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

