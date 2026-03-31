    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

    • 31 mart, 2026
    • 12:17
    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

    Şahmat üzrə 8, 10, 12, 14, 16 və 18 yaşadək oğlanlar və qızlar arasında Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.

    Azərbaycan Şahmat Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, yarış ilk dəfə paytaxtdan kənarda - Gəncə şəhərindəki Gəncə İdman Sarayında təşkil olunub.

    Ölkə çempionatının bağlanış mərasimində iştirak edən Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Mahir Məmmədov qalibləri təbrik edərək onlara növbəti yarışlarda uğurlar arzulayıb.

    Müxtəlif yaş kateqoriyalarında qalib və mükafatçılar:

    8 yaşadək oğlanlar:

    1. Ziya Qubatov (Quba)

    2. Məhəmməd Mirzəyev (Bakı)

    3. Kəmaləddin Hüseynov (Bakı)

    3. Suad Rəhimli

    8 yaşadək qızlar:

    1. Əminə Əmənzadə (Bakı)

    2. Selin Məmmədova (Gəncə)

    3. Aylin Abbaslı (Şamaxı)

    10 yaşadək oğlanlar:

    1. Nurlan Qənizadə (Bakı)

    2. Kənan Babasoy (Bakı)

    3. Daniel Konovalov (Bakı)

    10 yaşadək qızlar:

    1. Nurcan Tahirova (Gəncə)

    2. Banu Məmmədzadə (Bakı)

    3. Şəms Carçılı (Qazax)

    12 yaşadək oğlanlar:

    1. Səfa Hümmətov (Bakı)

    2. Kamran Babayev (Bakı)

    3. Nurlan Əzizli (Sumqayıt)

    12 yaşadək qızlar:

    1. Mehriban Əhmədli (Gəncə)

    2. Xanımzar Hümmətli (Sumqayıt)

    3. Sadəgül Əfəndi (Bakı)

    14 yaşadək oğlanlar:

    1. Şəmsi Qaraxanov (Bakı)

    2. Yaşar Şirinov (Bakı)

    3. Suat İbrahimli (Bakı)

    14 yaşadək qızlar:

    1. Zəhra Allahverdi (Mingəçevir)

    2. Leyla Mirzəliyeva (Sumqayıt)

    3. Fatimə Mirzəliyeva (Sumqayıt)

    16 yaşadək oğlanlar:

    1. Paşam Əlizadə (Bakı)

    2. Elçin Şəkərəliyev (Sumqayıt)

    3. Hüseyn Qurbanov (Gəncə)

    16 yaşadək qızlar:

    1. Lalə Hüseynova (Bakı)

    2. Əsnad Vəliyeva (Bakı)

    3. Ayan Hüseynli (Bakı)

    18 yaşadək oğlanlar:

    1. Tunar Davudov (Bakı)

    2. Rüstəm Rüstəmov (Sumqayıt)

    3. Fərid Orucov (Sumqayıt)

    18 yaşadək qızlar:

    1. Nərmin Abdinova (Bakı)

    2. Nurtən Nuriyeva (Sumqayıt)

    3. Leyla Budaqova (Gəncə)

    Qeyd edək ki, hər yaş qrupunda mükafatçı şahmatçılar müvafiq dərəcəli diplom və medalla təltif olunub. Azərbaycan çempionları müvafiq yaş qrupunda 2026-cı ilin dünya çempionatı və Avropa çempionatına, 2-ci yeri tutan şahmatçılar müvafiq yaş qrupunda 2026-cı ilin Avropa çempionatına ezam ediləcək. 3-cü yeri tutan şahmatçılara isə reytinqli beynəlxalq yarışda iştirak üçün 2 000 manatadək maddi dəstək göstəriləcək.

    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
    Yeniyetmələr arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı Azərbaycan Şahmat Federasiyası Mahir Məmmədov Gəncə İdman Sarayı Nərmin Abdinova Lalə Hüseynova
    В Гяндже завершился чемпионат Азербайджана по шахматам среди юношей и девушек

