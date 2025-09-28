В Гяндже запущен Медиа-центр в рамках III Игр СНГ

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В Гянджинском дворце спорта в рамках III Игр СНГ начинает работать Медиа-центр.

    Как сообщили Report в Baku City Circuit, в центре созданы необходимые условия для одновременной работы 120 представителей СМИ.

    В спортивном комплексе также создана возможность наблюдать в прямом эфире за соревнованиями в четырех вида спорта - плавание, стрельба, фехтование, волейбол, брать комментарии и интервью в смешанных зонах и оперативно подготавливать репортажи и статьи.

    Кроме того, на каждой из 12 спортивных арен, где будут проходить соревнования, имеются медиа-пункты, пресс-комнаты и смешанные зоны.

    Отметим, что для освещения III Игр СНГ зарегистрировались 432 представителя местных и иностранных СМИ из восьми стран.

    Медиа-центр будет работать ежедневно с 09:00 до 21:00.

    Напомним, что III Игры СНГ проводятся с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия пройдут на стадионе Гянджи. Оба мероприятия начнутся в 19:00 по местному времени.

    Gəncədə III MDB Oyunlarının Media mərkəzi fəaliyyətə başlayıb
    Media center of 3rd CIS Games opens in Ganja

