В Гяндже запущен Медиа-центр в рамках III Игр СНГ

В Гянджинском дворце спорта в рамках III Игр СНГ начинает работать Медиа-центр.

Как сообщили Report в Baku City Circuit, в центре созданы необходимые условия для одновременной работы 120 представителей СМИ.

В спортивном комплексе также создана возможность наблюдать в прямом эфире за соревнованиями в четырех вида спорта - плавание, стрельба, фехтование, волейбол, брать комментарии и интервью в смешанных зонах и оперативно подготавливать репортажи и статьи.

Кроме того, на каждой из 12 спортивных арен, где будут проходить соревнования, имеются медиа-пункты, пресс-комнаты и смешанные зоны.

Отметим, что для освещения III Игр СНГ зарегистрировались 432 представителя местных и иностранных СМИ из восьми стран.

Медиа-центр будет работать ежедневно с 09:00 до 21:00.

Напомним, что III Игры СНГ проводятся с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия пройдут на стадионе Гянджи. Оба мероприятия начнутся в 19:00 по местному времени.