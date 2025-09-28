İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Fərdi
    • 28 sentyabr, 2025
    • 13:58
    Gəncədə III MDB Oyunlarının Media mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Gəncə İdman Sarayında III MDB Oyunlarının Media mərkəzi fəaliyyətə başlayıb.

    Bakı Şəhər Halqasından "Report"a bildirilib ki, mərkəzdə 120 media nümayəndəsinin bir vaxtda işləməsi üçün lazımi şərait yaradılıb.

    Əsas Media mərkəzinin yerləşdiyi idman məkanında həmçinin, 4 idman növünü –üzgüçülük, atıcılıq, qılıncoynatma, voleybol yarışlarını canlı izləmək, qarışıq zonalarda açıqlama, müsahibələr götürmək və bunun nəticəsində operativ reportaj və məqalələr hazırlamaq imkanı yaradılıb.

    Bundan başqa, yarışların keçiriləcəyi 12 idman arenasının hər birində media toplanış məntəqələri, mətbuat otaqları və qarışıq zonalar mövcuddur.

    Qeyd edək ki, Oyunları işıqlandırmaq üçün 8 ölkədən 432 yerli və xarici media nümayəndələri qeydiyyatdan keçib.

    Media mərkəzi hər gün 09:00-dan 21:00-dək açıq olacaq.

    Xatırladaq ki, III MDB Oyunları 28 sentyabr – 8 oktyabr 2025-ci il tarixlərində Azərbaycanın yeddi şəhərində - Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndidə keçirilir. Açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə stadionunda baş tutacaq. Hər iki tədbir yerli vaxtla 19:00-da başlayacaq.

