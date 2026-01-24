В Гяндже состоится чемпионат Азербайджана по борьбе

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Чемпионат Азербайджана по борьбе в этом году пройдет в Гяндже.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана.

    В рамках фестиваля, который пройдет во Дворце спорта Гянджи, с 3 по 7 февраля состоится чемпионат Азербайджана U-20 по греко-римской и вольной борьбе, на следующий день – первенство страны по женской борьбе U-15 и U-17, а с 9 по 13 февраля – чемпионат Азербайджана U-17 по греко-римской и вольной борьбе.

    Соревнования, которые продлятся 11 дней, будут проводиться в соответствии с регламентом Объединенного мира борьбы (UWW). Встречи будут обслуживать как местные судьи, так и приглашенные из-за рубежа рефери высшей (I-S) категории.

    Спортсмены, занявшие первые три места на чемпионатах, сформируют состав соответствующих национальных команд.

    Отметим, что церемония открытия чемпионата Азербайджана U-20 состоится 3 февраля, а в возрастной группе U-17 – 9 февраля.

