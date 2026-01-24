Güləş üzrə ölkə çempionatı Gəncədə keçiriləcək
- 24 yanvar, 2026
- 12:16
Güləş üzrə ölkə çempionatı Gəncədə keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Gəncə İdman Sarayında keçiriləcək festival çərçivəsində fevralın 3-7-də yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatı, növbəti gün qadın güləşi üzrə U-15 və U-17 ölkə birinciliyi, 9-13 fevralda isə yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı təşkil olunacaq.
11 gün davam edəcək yarışlar Dünya Güləş Birliyinin (UWW) reqlamentinə uyğun keçiriləcək. Görüşləri yerli hakimlərlə yanaşı, xaricdən dəvət edilmiş ən ali (I-S) kateqoriyalı referilər idarə edəcək.
Çempionatlarda ilk "üçlük"də yer alan idmançılar müvafiq milli komandaların tərkibini formalaşdıracaqlar.
Qeyd edək ki, U-20 Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi fevralın 3-də, U-17 yaş qrupunda isə fevralın 9-da olacaq. Gəncə İdman Sarayı ötən il güləş üzrə U-15 ölkə birinciliyinə də ev sahibliyi edib.