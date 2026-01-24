İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Güləş üzrə ölkə çempionatı Gəncədə keçiriləcək

    Fərdi
    • 24 yanvar, 2026
    • 12:16
    Güləş üzrə ölkə çempionatı Gəncədə keçiriləcək

    Güləş üzrə ölkə çempionatı Gəncədə keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Gəncə İdman Sarayında keçiriləcək festival çərçivəsində fevralın 3-7-də yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatı, növbəti gün qadın güləşi üzrə U-15 və U-17 ölkə birinciliyi, 9-13 fevralda isə yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı təşkil olunacaq.

    11 gün davam edəcək yarışlar Dünya Güləş Birliyinin (UWW) reqlamentinə uyğun keçiriləcək. Görüşləri yerli hakimlərlə yanaşı, xaricdən dəvət edilmiş ən ali (I-S) kateqoriyalı referilər idarə edəcək.

    Çempionatlarda ilk "üçlük"də yer alan idmançılar müvafiq milli komandaların tərkibini formalaşdıracaqlar.

    Qeyd edək ki, U-20 Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi fevralın 3-də, U-17 yaş qrupunda isə fevralın 9-da olacaq. Gəncə İdman Sarayı ötən il güləş üzrə U-15 ölkə birinciliyinə də ev sahibliyi edib.

    güləş Yunan-Roma güləşi Azərbaycan çempionatı Gəncə İdman Sarayı
    В Гяндже состоится чемпионат Азербайджана по борьбе

    Son xəbərlər

    12:40

    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    12:35

    AMEA-nın Kimya Elmləri Bölməsi azad edilmiş ərazilərin mineral xammal ehtiyatları barədə araşdırma aparacaq

    Elm və təhsil
    12:32

    KOB evlərində ötən il sahibkarlara göstərilmiş xidmətlərin sayı açıqlanıb

    Biznes
    12:25

    Bazar gününün havası açıqlanıb

    Ekologiya
    12:20

    İspaniya Qazaxıstana 90 min dollar məbləğində vəzifə saxtakarlığında təqsirləndirilən gömrük əməkdaşını təhvil verib

    Region
    12:20

    Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    12:18
    Foto

    Neftçalada yanvar faciəsinin şahidi: Sovet əsgərlərinin vəhşiliyini sözlə ifadə etmək çətindir

    Daxili siyasət
    12:16

    Güləş üzrə ölkə çempionatı Gəncədə keçiriləcək

    Fərdi
    12:15

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti