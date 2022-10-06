В Гяндже проходит чемпионат Азербайджана по велогонкам

В Гяндже проходит чемпионат по многодневным велогонкам.
Как передает западное бюро Report, чемпионат Азербайджана по гонкам организован министерством молодежи и спорта, Федерацией велоспорта Азербайджана при содействии исполнительной власти и главного управления молодежи и спорта.
В чемпионате наряду с профессионалами могут принять участие и любители.
Чемпионат, стартовавший сегодня перед Триумфальной аркой, расположенной на территории парка - комплекса Гейдара Алиева, состоит из 4 этапов и продлится до 9 октября.