В Гяндже проходит чемпионат Азербайджана по велогонкам

В Гяндже проходит чемпионат по многодневным велогонкам.

В Гяндже проходит чемпионат по многодневным велогонкам.

Как передает западное бюро Report, чемпионат Азербайджана по гонкам организован министерством молодежи и спорта, Федерацией велоспорта Азербайджана при содействии исполнительной власти и главного управления молодежи и спорта.

В чемпионате наряду с профессионалами могут принять участие и любители.

Чемпионат, стартовавший сегодня перед Триумфальной аркой, расположенной на территории парка - комплекса Гейдара Алиева, состоит из 4 этапов и продлится до 9 октября.