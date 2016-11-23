В Германии застрелен чемпион мира по кикбоксингу

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Спортсмен из Татарстана, многократный чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев убит в Германии в городе Ной-Ульм, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации немецких СМИ, 37-летнего мужчину застрелил в минувшую пятницу неизвестный. Нападавший в маске скрылся с места происшествия на автомобиле.

Полицейские изучают показания свидетелей и проверяют, есть ли связь между этим преступлением и убийством, которое произошло семь месяцев назад. Тогда в соседней земле Баден-Вюртемберг был застрелен другой бывший чемпион мира по кикбоксингу.

Муса Мусалаев по прозвищу "Принц" становился чемпионом мира по кикбоксингу в соревнованиях, проводимых в разных категориях. После окончания карьеры в 2013 году переехал в Германию.