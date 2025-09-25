Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    • 25 сентября, 2025
    • 23:35
    В Габале в рамках подготовки к III Играм СНГ провели турнир по стендовой стрельбе

    В Габалинском стрелковом клубе в рамках подготовки к III Играм стран СНГ прошел турнир по стендовой стрельбе.

    Как сообщает Report, соревнования были организованы Министерством молодежи и спорта, Федерацией стрельбы Азербайджана и организационным комитетом III Игр стран СНГ.

    В турнире приняли участие 24 члена сборной Азербайджана, они соревновались в дисциплинах круглый стенд, траншейный стенд и скит.

    По окончании соревнований победители были награждены дипломами.

    Отметим, что соревнования по стендовой стрельбе пройдут в Габалинском стрелковом клубе с 28 сентября по 8 октября 2025 года.

    Qəbələdə III MDB Oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə stend atıcılığı üzrə turnir keçirilib

