В Габале в рамках подготовки к III Играм СНГ провели турнир по стендовой стрельбе
- 25 сентября, 2025
- 23:35
В Габалинском стрелковом клубе в рамках подготовки к III Играм стран СНГ прошел турнир по стендовой стрельбе.
Как сообщает Report, соревнования были организованы Министерством молодежи и спорта, Федерацией стрельбы Азербайджана и организационным комитетом III Игр стран СНГ.
В турнире приняли участие 24 члена сборной Азербайджана, они соревновались в дисциплинах круглый стенд, траншейный стенд и скит.
По окончании соревнований победители были награждены дипломами.
Отметим, что соревнования по стендовой стрельбе пройдут в Габалинском стрелковом клубе с 28 сентября по 8 октября 2025 года.
