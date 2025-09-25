В Габале в рамках подготовки к III Играм СНГ провели турнир по стендовой стрельбе

В Габалинском стрелковом клубе в рамках подготовки к III Играм стран СНГ прошел турнир по стендовой стрельбе.

Как сообщает Report, соревнования были организованы Министерством молодежи и спорта, Федерацией стрельбы Азербайджана и организационным комитетом III Игр стран СНГ.

В турнире приняли участие 24 члена сборной Азербайджана, они соревновались в дисциплинах круглый стенд, траншейный стенд и скит.

По окончании соревнований победители были награждены дипломами.

Отметим, что соревнования по стендовой стрельбе пройдут в Габалинском стрелковом клубе с 28 сентября по 8 октября 2025 года.