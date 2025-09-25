İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Qəbələdə III MDB Oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə stend atıcılığı üzrə turnir keçirilib

    Fərdi
    • 25 sentyabr, 2025
    • 22:49
    Qəbələdə III MDB Oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə stend atıcılığı üzrə turnir keçirilib

    Qəbələ atıcılıq klubunda III MDB Oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə stend atıcılığı üzrə turnir keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, yarış III MDB Oyunlarının təşkilat komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Atıcılıq Federasiyası tərəfindən təşkil olunub.

    Turnirdə Azərbaycan millisinin tərkibində olan 24 idmançı iştirak edib. Atıcılar dairəvi stend, səngər stendi və solo hərəkəti növləri üzrə mübarizə aparıblar.

    Yarışın sonunda qalib idmançılar diplomlarla təltif ediliblər.

    Qeyd edək ki, Stend atıcılığı üzrə yarışlar 28 sentyabr – 8 oktyabr 2025-ci il tarixlərində Qəbələ atıcılıq klubunda keçiriləcək.

    atıcılıq III MDB Oyunları Qəbələ

    Son xəbərlər

    23:12

    Tramp Suriya ilə bağlı vacib açıqlama verəcək

    Digər ölkələr
    22:49
    Foto

    Qəbələdə III MDB Oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə stend atıcılığı üzrə turnir keçirilib

    Fərdi
    22:46

    Tramp Ərdoğanla görüşdə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh prosesinə verdiyi töhfələrə toxunub

    Xarici siyasət
    22:45

    "Arsenal" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

    Futbol
    22:33

    Fransa və Niderland müstəmləkələri BMT-nin qarşısında aksiya keçirib

    Digər ölkələr
    22:31
    Video

    Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    22:18
    Foto

    Bakıda yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində ikinci gün başa çatıb

    Fərdi
    22:09

    Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirinə zəng edib

    Xarici siyasət
    22:05

    Tramp: ABŞ günün sonuna qədər Türkiyəyə F-35 və Patriot satışı ilə bağlı qərar verə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti