Вопросы, связанные с организацией трансляции международной велогонки Баку–Ханкенди, которая пройдет 9–13 мая 2027 года, подробно обсудили в Федерации велосипедного спорта Азербайджана с представителями телеканала Eurosport.

Как сообщили Report в Федерации, ее посетили генеральный директор Eurosport по международному партнерству Мариз Бастен и менеджер по международному партнерству с брендами Артур Майяр.

Первый вице-президент Федерации Сахиб Алекперов отметил, что телеканал Eurosport на протяжении многих лет является одним из надежных партнеров AzVIF.

Телеканал Eurosport, выступающий официальным вещателем международных велогонок, проводимых в Азербайджане, знакомит с ними миллионы зрителей в разных странах мира. Велогонка Баку–Ханкенди также транслировалась в 190 странах на 19 языках.

Представители Eurosport высоко оценили уровень организации велогонок в Азербайджане и выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества.

Гости также ознакомились с условиями, созданными для спортсменов на Республиканском велотреке, посетили музей велоспорта и изучили историю и развитие этого вида спорта в Азербайджане.

В рамках визита представители Eurosport провели встречи с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым, а также с руководством Бакинского медиацентра и Sea Breeze.