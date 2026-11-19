В Федерации велоспорта обсудили организацию трансляции гонки Баку–Ханкенди на Eurosport
- 19 ноября, 2026
- 16:07
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Вопросы, связанные с организацией трансляции международной велогонки Баку–Ханкенди, которая пройдет 9–13 мая 2027 года, подробно обсудили в Федерации велосипедного спорта Азербайджана с представителями телеканала Eurosport.
Как сообщили Report в Федерации, ее посетили генеральный директор Eurosport по международному партнерству Мариз Бастен и менеджер по международному партнерству с брендами Артур Майяр.
Первый вице-президент Федерации Сахиб Алекперов отметил, что телеканал Eurosport на протяжении многих лет является одним из надежных партнеров AzVIF.
Телеканал Eurosport, выступающий официальным вещателем международных велогонок, проводимых в Азербайджане, знакомит с ними миллионы зрителей в разных странах мира. Велогонка Баку–Ханкенди также транслировалась в 190 странах на 19 языках.
Представители Eurosport высоко оценили уровень организации велогонок в Азербайджане и выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества.
Гости также ознакомились с условиями, созданными для спортсменов на Республиканском велотреке, посетили музей велоспорта и изучили историю и развитие этого вида спорта в Азербайджане.
В рамках визита представители Eurosport провели встречи с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым, а также с руководством Бакинского медиацентра и Sea Breeze.