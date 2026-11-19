Европейская комиссия подтвердила, что подверглась киберкампании с использованием искусственного интеллекта, которая была обнаружена 22 октября и подтверждена после первоначального расследования 26 октября.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинг в Брюсселе сообщил журналистам представитель ЕК Тома Ренье.

"Мы можем подтвердить, что Еврокомиссия недавно приняла необходимые меры в ответ на обнаруженную киберкампанию", - заявил Ренье.

По его словам, в качестве защитной и превентивной меры комиссия временно отключила несколько приложений, большинство из которых впоследствии были восстановлены.

Ренье также подтвердил, что кампания осуществлялась с использованием общедоступного инструмента искусственного интеллекта, который применялся для выявления уязвимостей.

"Мы можем подтвердить, что это была киберкампания, созданная с использованием ИИ", - сказал представитель Еврокомиссии, уточнив, что речь идет о неправомерном использовании соответствующего инструмента.

Он отметил, что комиссия не обнаружила свидетельств утечки данных, затрагивающей персонал учреждения в целом.

По словам Ренье, расследование продолжается, при этом многие элементы атаки уже удалось локализовать. Комиссия также поддерживает контакты с CERT-EU и Европейским инспектором по защите данных.

Представитель Еврокомиссии не стал уточнять, кто мог стоять за атакой, какие именно службы подверглись воздействию и каковы были цели злоумышленников. Он также отказался оценивать масштаб кампании, отметив, что она включала серию инцидентов, но окончательные выводы пока делать рано.

Ренье также добавил, что ему не известно о каких-либо требованиях выкупа, предъявленных Еврокомиссии.