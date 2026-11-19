Делегация во главе с начальником Департамента военного образования Министерства национальной обороны Польши бригадным генералом Вальдемаром Голебовским совершила визит в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках визита состоялась встреча делегации с ректором Национального университета обороны (НУО) генерал-майором Гюндузом Абдуловым. На встрече стороны обсудили реформы, проводимые в системе военного образования Азербайджана, организацию учебного процесса, вопросы сотрудничества в сфере военного образования и взаимного обмена опытом.

В соответствии с программой визита польские гости также посетили Военный институт имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, действующие в подчинении Национального университета обороны. Делегации была представлена информация о проводимой работе по подготовке военных кадров. Гости ознакомились с созданными в учебных заведениях условиями для обучения и службы.

В завершение руководитель делегации оставил запись в "Книге почетных гостей" Военного лицея. После взаимного вручения подарков было сделано фото на память.

Отметим, что визит имеет важное значение для изучения передового опыта в сфере военного образования и развития связей между нашими странами в области подготовки профессиональных кадров.