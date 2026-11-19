Завтра в Баку ожидаются ливни - Предупреждение
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- 19 ноября, 2026
- 15:54
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В Баку и на Абшеронском полуострове утром 20 ноября в некоторых местах ожидаются периодические дожди.
Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, местами на полуострове могут пройти кратковременные ливни.
Ночью и утром 20 ноября в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются периодические осадки. На отдельных территориях прогнозируются кратковременные интенсивные осадки, в горных районах пойдет снег.
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