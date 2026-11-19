В Дубае состоялось мероприятие TECHNOVATION Dubai, в центре внимания которого оказалась одна из наиболее актуальных тем современности - пересечение науки, инноваций и человеческого фактора.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, главным выводом мероприятия стало то, что, насколько бы далеко ни продвинулись технологии, их истинная ценность определяется тем, насколько они адаптированы к жизни человека и насколько доступно и достоверно информация о них доводится до общества.

Большой поворот на пути к будущему без дыма

По словам президента компании Philip Morris International (PMI) по Южной Азии, Индокитаю, СНГ и региону Ближнего Востока и Африки Гийса де Беста, число пользователей бездымной продукции во всем мире уже превысило 43 млн человек, из которых 8 млн приходятся на регион, которым он руководит. Компания, работающая сегодня в 110 странах, получает более 40% чистой выручки от продажи именно этих альтернативных продуктов.

С момента объявления стратегии "Будущее без дыма" в 2016 году компания инвестировала в развитие этого направления более 16 млрд долларов, направив на него 77% коммерческих расходов. Цель заключается в том, чтобы побудить около 1 млрд курильщиков во всем мире отказаться от вредной привычки или хотя бы перейти на бездымные альтернативы. Гийс де Бест подчеркнул, что решения на этом пути должны основываться не на эмоциональных или идеологических подходах, а исключительно на научных фактах и доказательствах.

Суть технологий: дизайн и местная культура

Может ли даже самая совершенная технология добиться успеха, если она не соответствует повседневным привычкам человека? Ответ на этот вопрос искали участники следующей панельной дискуссии. Вице-президент PMI по категории бездымной продукции Христос Кирицис (Christos Kiritsis) и директор Dubai Design Week Наташа Карелла (Natasha Carella) отметили, что человеческий фактор играет решающую роль в успехе инноваций.

По словам Кирициса, научная обоснованность и функциональность продукта недостаточны: он также должен соответствовать образу жизни человека, социальной среде и эмоциональным ожиданиям. Если в одних странах люди предпочитают получать информацию через цифровые каналы, то в других больше доверяют личному общению и индивидуальным консультациям.

Наташа Карелла, рассматривая вопрос с творческой и культурной точек зрения, обратила внимание на важный нюанс: адаптация глобального продукта к местному рынку не означает, что на него достаточно нанести архитектурные символы или национальные орнаменты соответствующей страны. Настоящая локализация предполагает умение слушать местные сообщества, понимать их истории и искренне вовлекать их в процесс с самого начала проекта. Ведь современный потребитель сразу отличает внешние украшения от подлинной культурной связи.

От путаницы к ясности: как просто рассказывать о науке

Не менее важно не только представлять инновации, но и обеспечивать их правильное понимание. В ходе дискуссии под названием "От путаницы к ясности: помощь взрослым потребителям в принятии осознанных решений" эксперты обсудили информационную неоднозначность, возникающую в условиях избытка сведений.

Генеральный директор департамента научных коммуникаций PMI Томоко Иида отметила, что определенный скептицизм в отношении исследований, финансируемых отраслевыми компаниями, вполне естественен. Именно поэтому компания предоставляет общественности и независимым исследователям доступ ко всем своим научным публикациям для проверки.

По ее словам, с научной точки зрения полностью доказано, что основной причиной заболеваний, связанных с курением, является не никотин, а дым, образующийся при сгорании табака. Практика Швеции и Японии также наглядно демонстрирует эту тенденцию: благодаря переходу на альтернативы без горения за последние 10 лет уровень курения в Японии сократился вдвое - с 20% до 10%, а Швеция стала одной из стран с наиболее низким уровнем заболеваемости раком легких.

Руководитель компании Sohati Вассима Кари, в свою очередь, считает, что в условиях быстрого распространения противоречивых мнений и кликбейтных новостей в социальных сетях и интернете необходимо рассматривать вопросы не исключительно в черно-белых категориях, а с учетом всех нюансов. По его мнению, научные результаты следует представлять не просто в виде сухих цифр, а в понятном контексте, объясняя, при каких условиях и для кого они применимы. Это позволит укрепить доверие аудитории.

Психология зависимости и разница между никотином и табачным дымом

Консультант-психиатр доктор Мохаммед Эльтавеил (Mohammed Eltaweel), затронув медицинские и психологические аспекты темы, также рассмотрел ее через призму социальной среды. По его словам, во многих случаях молодые люди под влиянием окружения ошибочно полагают, что курение придает человеку силу, уверенность в себе и зрелость.

Доктор Эльтавеил объяснил, что никотин, как и кофеин, является стимулирующим веществом, вызывающим зависимость. При отказе от обоих веществ могут возникать тревожность, снижение концентрации внимания и перепады настроения, а их чрезмерное употребление может приводить к учащению сердцебиения. Однако основная опасность связана не столько с самим веществом, сколько с его попаданием в организм в результате горения - в виде дыма.

Врач подчеркнул, что наиболее правильным выбором является полный отказ от курения и никотина. Однако, учитывая, что во всем мире от этой привычки страдают 1,2 млрд человек, не следует создавать атмосферу осуждения тех, кому не удается отказаться от нее. Напротив, врачи должны выслушивать пациентов, а также предоставлять медицинские консультации и психологическую поддержку по вопросам менее вредных альтернатив.

Защита молодежи и общение, основанное на эмпатии

Особое внимание участники дискуссии уделили предотвращению доступа несовершеннолетних к этой продукции. Томоко Иида отметила, что в данном вопросе применяется политика нулевой терпимости. К примеру, в магазинах Токио используются системы искусственного интеллекта, которые сканируют лица покупателей, определяют, не младше ли они 25 лет, и сразу подают сотрудникам сигнал о необходимости проверить удостоверение личности. В результате уровень использования нагреваемого табака среди японских школьников удерживается ниже 0,2%.

В завершение дискуссии участники обобщили три основных принципа успешной коммуникации в сфере здравоохранения: внимательно выслушивать людей, не осуждая их; предоставлять информацию, основанную на научных данных и свободную от кликбейта; проявлять эмпатию. Как подчеркнула Томоко Иида, иногда понимание того, о чем собеседник не говорит напрямую, и искреннее общение оказываются эффективнее даже самых передовых технологий.

Таким образом, все выступления на мероприятии TECHNOVATION Dubai объединяла одна общая мысль: инновации будущего будут успешными только тогда, когда наука говорит прозрачно, дизайн понимает человека, а коммуникация строится на искренности.