В Азербайджане с апреля 2027 года планируется начать обеспечение амбулаторных пациентов лекарствами за счет обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства медицинского страхования и экспертизы Рамин Рзаев на Форуме государственно-частного сотрудничества.

По его словам, сейчас за счет ОМС граждане обеспечиваются лекарствами и медицинскими расходными материалами только при стационарном лечении. Препараты, назначенные амбулаторно, пациенты приобретают самостоятельно.

"С апреля следующего года планируется внедрить соответствующие механизмы. Законодательная и нормативная база уже подготовлена, проекты направлены на утверждение. Ожидаем, что они будут утверждены в ближайшие дни", – сообщил Рзаев.

Он отметил, что на первом этапе в пакет услуг планируется включить 26 наименований препаратов для лечения повышенного кровяного давления.

Для обеспечения пациентов лекарствами по электронным рецептам к системе подключат частные организации и аптеки. Соответствующие технические задания уже подготовлены и направляются в Министерство здравоохранения и другие профильные структуры, добавил он.