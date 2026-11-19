Суд Армении продлил домашний арест лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна на три месяца.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Галстанян был арестован в ночь с 25 на 26 июня 2025 года.

Следственный комитет Армении утверждает, что лидер и участники движения "Священная борьба" планировали террористические акты и действия, направленные на захват власти в стране.

В начале июня Галстаняна перевели под домашний арест.