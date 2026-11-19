Суд Армении продлил домашний арест архиепископа Галстаняна на 3 месяца
В регионе
- 19 ноября, 2026
- 16:01
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Суд Армении продлил домашний арест лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна на три месяца.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
Галстанян был арестован в ночь с 25 на 26 июня 2025 года.
Следственный комитет Армении утверждает, что лидер и участники движения "Священная борьба" планировали террористические акты и действия, направленные на захват власти в стране.
В начале июня Галстаняна перевели под домашний арест.
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