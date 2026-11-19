Дискуссия с лидерами Китая и США проходила в свободной атмосфере и позволила сторонам лучше понять друг друга.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам, комментируя трехсторонний саммит лидеров РФ-США-КНР.

По его словам, председателю КНР Си Цзиньпину удалось создать атмосферу для доверительного интересного разговора.

Путин добавил, что считает саммит "страницей в истории дипломатии" и хотел бы продолжения встреч в таком формате.

Российский президент добавил, что от РФ, Китая и США в значительной степени зависит международная безопасность.