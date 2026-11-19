Путин: Дискуссия с лидерами КНР и США помогла лучше понять друг друга
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 16:00
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Дискуссия с лидерами Китая и США проходила в свободной атмосфере и позволила сторонам лучше понять друг друга.
Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам, комментируя трехсторонний саммит лидеров РФ-США-КНР.
По его словам, председателю КНР Си Цзиньпину удалось создать атмосферу для доверительного интересного разговора.
Путин добавил, что считает саммит "страницей в истории дипломатии" и хотел бы продолжения встреч в таком формате.
Российский президент добавил, что от РФ, Китая и США в значительной степени зависит международная безопасность.
Putin: Çin və ABŞ liderləri ilə müzakirələr bir-birimizi daha yaxşı başa düşməyə imkan verib
Putin: Discussions with Chinese and US leaders helped better understand each other
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