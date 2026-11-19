Putin: Çin və ABŞ liderləri ilə müzakirələr bir-birimizi daha yaxşı başa düşməyə imkan verib
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2026
- 16:04
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Çin və ABŞ liderləri ilə diskussiya sərbəst mühitdə keçib və tərəflərə bir-birini daha yaxşı başa düşməyə imkan verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya-ABŞ-Çin liderlərinin üçtərəfli sammitini şərh edərkən jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Çin Sədri Si Cinpin səmimi və maraqlı söhbət üçün mühit yarada bilib.
Putin əlavə edib ki, sammiti diplomatiya tarixində bir səhifə hesab edir və görüşlərin belə formatda davam etdirilməsini istərdi.
Rusiya prezidenti həmçinin qeyd edib ki, beynəlxalq təhlükəsizlik böyük ölçüdə Rusiya, Çin və ABŞ-dən asılıdır.
Путин: Дискуссия с лидерами КНР и США помогла лучше понять друг друга
Putin: Discussions with Chinese and US leaders helped better understand each other
Son xəbərlər
16:26
Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" səfərdə "Şamaxı"nı məğlub edibFutbol
16:17
Çinin şimal-qərbində 5,6 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
16:17
Bəzi bölgələrdə güclü külək əsəcək - XəbərdarlıqEkologiya
16:17
Zelenski: NATO-da olacayıq və yox demək hələ tezdirRegion
16:11
Koşta Ukrayna üçün maliyyələşdirməni davam etdirməyi təklif edibDigər ölkələr
16:06
Azərbaycan Basketbol Liqası: Təxirə salınmış matçda "Sabah" qələbə qazanıbKomanda
15:54
Azərbaycan-Vyetnam münasibətləri: tarixi dostluqdan institusional strateji tərəfdaşlığa - RəyDaxili siyasət
15:47
Foto
Biləsuvarda 6-cı "Hindquşu – Mətbəx Festivalı" keçirilibMədəniyyət
15:36
Ayvan Touni İngiltərə Premyer Liqasına qayıda bilərFutbol