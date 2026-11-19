Экономическое содержание стратегического партнёрства между Азербайджаном и Вьетнамом расширяется. К сотрудничеству в нефтяной сфере, складывавшемуся на протяжении многих лет, добавляются инвестиционные инициативы в области солнечной и ветровой энергетики. Структура двусторонней торговли, в свою очередь, указывает на одну из главных задач следующего этапа.

От исторических связей к стратегическому партнёрству

История связей между Баку и Ханоем началась задолго до установления дипломатических отношений в 1992 году. В 1959 году президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин посетил Баку и ознакомился с опытом Азербайджана в области морской добычи нефти. В 1983 году общенациональный лидер Гейдар Алиев посетил Вьетнам в качестве первого заместителя председателя Совета министров СССР. Результаты этого визита имели важное значение для восстановления Вьетнама, переживавшего послевоенный период, и сыграли исключительную роль в налаживании отношений между нашими народами и странами.

В советский период в Азербайджане получили образование около 5 тысяч вьетнамцев. До 2 тысяч азербайджанских специалистов также внесли вклад в становление нефтяной промышленности Вьетнама. Первым генеральным директором созданного в 1981 году совместного предприятия "Vietsovpetro" стал азербайджанец Джалал Мамедов.

Визиты президента Ильхама Алиева во Вьетнам в 2014 году и президента Чыонг Тан Шанга в Азербайджан в 2015 году придали импульс развитию отношений. 7 мая 2025 года в Баку президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли Совместное заявление об установлении стратегического партнёрства. В июле того же года в Ханое состоялись третье заседание межправительственной комиссии, первая встреча Азербайджано-Вьетнамского делового совета и бизнес-форум. Эти площадки позволяют государственным структурам отслеживать выполнение договорённостей, а компаниям - находить партнёров напрямую.

Стороны также тесно сотрудничают на многосторонних международных площадках. В интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA) президент Ильхам Алиев заявил, что наряду с двусторонним диалогом между нашими странами налажено тесное взаимодействие на международных площадках, в частности в рамках ООН, Движения неприсоединения, СВМДА и других международных организаций. "Безусловно, всё это свидетельствует об устойчивом углублении многолетнего политического диалога между Баку и Ханоем на основе равноправия и учёта взаимных интересов", - отметил И. Алиев.

Статья, опубликованная на портале Vietnam.vn, также уделяет внимание гуманитарной стороне отношений. В 2026 году в рамках четвёртых "Дней Вьетнама" вьетнамские артисты выступили в Баку и Габале. Эти программы и связи вьетнамских выпускников, обучавшихся в Азербайджане, создают основу для новых образовательных и профессиональных обменов.

В интервью агентству VNA Ильхам Алиев назвал гуманитарное сотрудничество прочным мостом, соединяющим наши народы и государства.

"Особая роль в этом процессе принадлежит Фонду Гейдара Алиева, который активно способствует углублению гуманитарных отношений с Вьетнамом. Направления деятельности Фонда охватывают широкий спектр - от инфраструктурных инициатив, включая строительство начальной школы в провинции Хазянг, до поддержки различных образовательных программ. Визит вице-президента Фонда Лейлы Алиевой во Вьетнам в 2025 году стал важным шагом в укреплении этих связей", - отметил президент.

Прочные узы дружбы проявляются не только в совместных проектах, но и в готовности прийти на помощь в трудные моменты. Азербайджан оказал финансовую помощь для ликвидации разрушительных последствий тайфуна "Яги", обрушившегося на Вьетнам в 2024 году, а также для преодоления ущерба от масштабных наводнений в 2025 году.

От поставок нефти к новым энергетическим проектам

По данным, опубликованным Министерством энергетики в октябре 2026 года, с 2023 года по настоящее время во Вьетнам поставлено более 1,1 миллиона тонн азербайджанской сырой нефти. Для расширения сотрудничества между SOCAR и "Petrovietnam" рассматриваются возможности в области разведки и разработки месторождений, нефтепереработки, нефтехимии и технического обслуживания.

Вьетнамская компания "ROX Group", в свою очередь, изучает возможности инвестирования в производство энергии в Азербайджане. Подписанный в сентябре 2026 года меморандум предусматривает строительство ветровой электростанции в Баку и солнечной электростанции в Нахчыване.

Что должно измениться для расширения торговли

По данным Государственного таможенного комитета, в 2025 году товарооборот между Вьетнамом и Азербайджаном составил 153,4 миллиона долларов.

Средний коридор и логистическая инфраструктура Азербайджана позволяют диверсифицировать маршруты перевозок.

"Положительная динамика наблюдается и в сфере транзитных перевозок. В январе–сентябре 2026 года их объём вырос примерно в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысил 8 тысяч тонн. Транспортную и логистическую инфраструктуру Азербайджана можно эффективно использовать для перевозки грузов из Вьетнама в Европу и в обратном направлении через Средний коридор и транспортный коридор "Север - Юг". Это не только укрепит роль нашей страны в международных транспортных коридорах, но и внесёт весомый вклад в создание дополнительной экономической стоимости и новых возможностей для сотрудничества, а также в расширение двусторонних связей", - заявил президент Ильхам Алиев в интервью агентству VNA.

Об экономических результатах стратегического партнёрства будут свидетельствовать объём взаимных инвестиций, реализация новых проектов и степень диверсификации торговли. Поставки нефти уже стали сложившимся направлением сотрудничества. Переход проектов в области возобновляемой энергетики на инвестиционный этап и создание азербайджанскими экспортёрами устойчивых каналов сбыта во Вьетнаме могут расширить экономический масштаб этих связей.