В Эр-Рияде стартовала церемония открытия VI Игр исламской солидарности

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовала церемония открытия VI Игр исламской солидарности.

Как сообщает корреспондент Report, мероприятие проходит в комплексе "Al Janadryah" в столице Саудовской Аравии.

Флаг Азербайджана на параде открытия несут тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли и волейболистка Нилюфяр Агазаде.

В соревнованиях участвуют более 3 000 спортсменов из 57 стран, которые разыграют медали в 23 видах спорта.

Азербайджан представлен на турнире 174 спортсменами, выступающими в 20 дисциплинах.

Отметим, что церемония закрытия Игр исламской солидарности состоится 21 ноября.