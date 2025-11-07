В Эр-Рияде стартовала церемония открытия VI Игр исламской солидарности
Индивидуальные
- 07 ноября, 2025
- 21:29
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовала церемония открытия VI Игр исламской солидарности.
Как сообщает корреспондент Report, мероприятие проходит в комплексе "Al Janadryah" в столице Саудовской Аравии.
Флаг Азербайджана на параде открытия несут тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли и волейболистка Нилюфяр Агазаде.
В соревнованиях участвуют более 3 000 спортсменов из 57 стран, которые разыграют медали в 23 видах спорта.
Азербайджан представлен на турнире 174 спортсменами, выступающими в 20 дисциплинах.
Отметим, что церемония закрытия Игр исламской солидарности состоится 21 ноября.
В Эр-Рияде стартовала церемония открытия VI Игр исламской солидарности
