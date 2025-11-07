İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başlayıb

    Fərdi
    • 07 noyabr, 2025
    • 21:16
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başlayıb

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başlayıb.

    "Report"un turnirə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, tədbir "Al Janadryah"da təşkil olunub.

    Açılış mərasimindəki paradda Azərbaycan bayrağını ağırlıqqaldıran Dadaş Dadaşbəyli və voleybolçu Nilufər Ağazadə daşıyacaqlar.

    Turnirdə 57 ölkədən 3000-dən çox idmançı 23 növdə medallar uğrunda mübarizə aparır.

    Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olunur.

    Qeyd edək ki, İslamiadanın bağlanış mərasimi noyabrın 21-də olacaq.

    В Эр-Рияде стартовала церемония открытия VI Игр исламской солидарности

