В Эр-Рияде состоялась церемония закрытия VI Игр исламской солидарности

    • 21 ноября, 2025
    • 22:32
    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялась церемония закрытия VI Игр исламской солидарности.

    Как сообщает Report, мероприятие прошло на стадионе Университета принца Нураха.

    На церемонии закрытия флаг Азербайджана несли борец греко-римского стиля Хясрят Джафаров и фехтовальщица Сабина Кяримова.

    В турнире за медали в 23 видах спорта боролись более 3000 спортсменов из 57 стран.

    Азербайджан был представлен на соревнованиях 174 спортсменами в 20 видах спорта. Наша команда завершила Игры с общим счетом 59 медалей: 9 золотых, 19 серебряных и 31 бронзовая. Эта статистика принесла нашей стране 10-е место в общем медальном зачете. Лидером стала Турция, на втором месте - Узбекистан, на третьем - Иран.

    Напомним, что церемония открытия Игр исламской солидарности состоялась 7 ноября.

    İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib, Azərbaycan yarışı 10-cu sırada başa vurub

