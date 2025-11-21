В Эр-Рияде состоялась церемония закрытия VI Игр исламской солидарности

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялась церемония закрытия VI Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, мероприятие прошло на стадионе Университета принца Нураха.

На церемонии закрытия флаг Азербайджана несли борец греко-римского стиля Хясрят Джафаров и фехтовальщица Сабина Кяримова.

В турнире за медали в 23 видах спорта боролись более 3000 спортсменов из 57 стран.

Азербайджан был представлен на соревнованиях 174 спортсменами в 20 видах спорта. Наша команда завершила Игры с общим счетом 59 медалей: 9 золотых, 19 серебряных и 31 бронзовая. Эта статистика принесла нашей стране 10-е место в общем медальном зачете. Лидером стала Турция, на втором месте - Узбекистан, на третьем - Иран.

Напомним, что церемония открытия Игр исламской солидарности состоялась 7 ноября.