İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib, Azərbaycan yarışı 10-cu sırada başa vurub

    Fərdi
    • 21 noyabr, 2025
    • 22:13
    İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib, Azərbaycan yarışı 10-cu sırada başa vurub

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir Şahzadə Nurah Universiteti Stadionunda baş tutub.

    Bağlanış mərasimində Azərbaycan bayrağını yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov və qılıncoynatma yığmasının üzvü Səbinə Kərimova daşıyıb.

    Turnirdə 57 ölkədən 3000-dən çox idmançı 23 növdə medallar uğrunda mübarizə aparıb.

    Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub. Komanda Oyunları ümumilikdə 59 medalla başa vurub. Bunların 9-u qızıl, 19-u gümüş, 31-i isə bürünc mükafatdır. Ölkəmiz bu göstərici ilə ümumi medal sıralamasında 10-cu yeri tutub. İlk sırada Türkiyə qərarlaşıb. Özbəkistan ikinci, İran üçüncü olub.

    Qeyd edək ki, İslamiadanın açılış mərasimi noyabrın 7-də baş tutub.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Səudiyyə Ərəbistanı Ər-Riyad bağlanış mərasimi Azərbaycan medal
    В Эр-Рияде состоялась церемония закрытия VI Игр исламской солидарности

    Son xəbərlər

    22:32
    Foto
    Video

    Yasamalda yaşayış binasında yanğın nəticəsində ölənlərin ikisinin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-7

    Hadisə
    22:25

    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:13

    İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib, Azərbaycan yarışı 10-cu sırada başa vurub

    Fərdi
    21:47
    Foto

    Yasamalda polis əməkdaşları yanğın baş verən əraziyə cəlb edilib

    Hadisə
    21:36
    Foto

    Fərid Qayıbov Qəbələdə idman federasiyalarının nümayəndələri ilə görüşüb

    Fərdi
    21:30
    Foto

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Astarada Pəncəli Teymurovun ailəsini ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    21:06
    Foto

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Lənkəranda internat məktəbində olub

    Elm və təhsil
    20:52

    Premyer Liqa: Lider "Qarabağ" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    20:51
    Foto

    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti