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В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония встречи гостей недели FIA

В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония встречи гостей недели FIA С 5 по 8 декабря Баку при Генеральном партнерстве с Автомобильной федерацией Азербайджана принимает заседания Генеральных Ассамблей Международной Автомобильной федерации (FIA) и церемонию награждения FIA (FIA Prize-Giving Ceremony), которое является одним
Индивидуальные
6 декабря 2023 г. 09:04
В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония встречи гостей недели FIA

С 5 по 8 декабря Баку при Генеральном партнерстве Автомобильной федерации Азербайджана принимает заседания Генеральных Ассамблей Международной Автомобильной федерации (FIA) и церемонию награждения FIA (FIA Prize-Giving Ceremony), которое является одним из самых престижных мероприятий года в области автомобильного спорта.

Как сообщает Report, в связи с этим в Центре Гейдара Алиева была организована церемония встречи гостей недели FIA. В нашу столицу прибыли делегаты и представители автомобильных клубов из 128 стран, в том числе президент FIA Мохаммед Бен Сулайем, официальные лица организации.

Выступая на мероприятии для гостей недели FIA, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров поприветствовал гостей и рассказал о важности мероприятия. Отметив, что команда FIA и Автомобильной федерации Азербайджана прилагают усилия, чтобы каждый из гостей чувствовал себя как дома, президент Федерации выразил уверенность в том, что гости уедут из нашей страны с хорошими впечатлениями.

Глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов отметил, что в последние годы автомобильный спорт в нашей стране стремительно развивается, и выразил благодарность руководству Автомобильной федерации Азербайджана за проделанную работу. Он подчеркнул, что за последние годы Федерация расширила масштабы своей деятельности, в результате чего в обществе возрос интерес к этому виду спорта.

В своем выступлении президент FIA Мохаммед Бен Сулайем поблагодарил Автомобильную федерацию Азербайджана и правительство нашей страны за проведение этого мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Mərkəzində FIA həftəsi qonaqlarının qarşılanma tədbiri təşkil olunub

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