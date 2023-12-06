В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония встречи гостей недели FIA

С 5 по 8 декабря Баку при Генеральном партнерстве Автомобильной федерации Азербайджана принимает заседания Генеральных Ассамблей Международной Автомобильной федерации (FIA) и церемонию награждения FIA (FIA Prize-Giving Ceremony), которое является одним из самых престижных мероприятий года в области автомобильного спорта.
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Выступая на мероприятии для гостей недели FIA, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров поприветствовал гостей и рассказал о важности мероприятия. Отметив, что команда FIA и Автомобильной федерации Азербайджана прилагают усилия, чтобы каждый из гостей чувствовал себя как дома, президент Федерации выразил уверенность в том, что гости уедут из нашей страны с хорошими впечатлениями.
Глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов отметил, что в последние годы автомобильный спорт в нашей стране стремительно развивается, и выразил благодарность руководству Автомобильной федерации Азербайджана за проделанную работу. Он подчеркнул, что за последние годы Федерация расширила масштабы своей деятельности, в результате чего в обществе возрос интерес к этому виду спорта.
В своем выступлении президент FIA Мохаммед Бен Сулайем поблагодарил Автомобильную федерацию Азербайджана и правительство нашей страны за проведение этого мероприятия.