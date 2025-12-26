В будущем соревнования по гребле могут проводиться и на Сарсангском водохранилище.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии, посвященной спортивным итогам 2025 года.

"У нас есть очень красивые морские зоны отдыха, горнолыжные курорты. Создана мощная инфраструктура - автомобильные, железные дороги, 9 международных аэропортов. То есть сообщение между городами модернизируется. Масштабные инфраструктурные работы ведутся в Карабахе и Восточном Зангезуре. Там уже проводятся соревнования – на Кёнделенчайском водохранилище, на Суговушанском водохранилище. В будущем соревнования по гребле могут проводиться и на Сарсангском водохранилище. То есть такое развитие нашей страны положительно влияет в том числе и на спортивный сектор", - сказал глава государства.