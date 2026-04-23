В Белграде открыт шахматный павильон Азербайджана

В парке Ташмайдан в столице Сербии городе Белграде состоялось открытие шахматного павильона Азербайджана.

Как сообщает балканское бюро Report, павильон был открыт при участии государственного секретаря Министерства спорта Сербии Марко Кешеля и президента Шахматной федерации Андрия Йоргича.

Посол Азербайджана в Сербии Кямиль Хасиев подчеркнул, что сегодня Сербия является одним из ближайших друзей Азербайджана на европейском континенте и надежным стратегическим партнером.

Он отметил, что Сербия и Азербайджан обладают богатыми шахматными традициями и подарили миру ряд сильных гроссмейстеров, успешно выступающих на крупнейших международных турнирах.