В Белграде открыт шахматный павильон Азербайджана
- 23 апреля, 2026
- 15:12
В парке Ташмайдан в столице Сербии городе Белграде состоялось открытие шахматного павильона Азербайджана.
Как сообщает балканское бюро Report, павильон был открыт при участии государственного секретаря Министерства спорта Сербии Марко Кешеля и президента Шахматной федерации Андрия Йоргича.
Посол Азербайджана в Сербии Кямиль Хасиев подчеркнул, что сегодня Сербия является одним из ближайших друзей Азербайджана на европейском континенте и надежным стратегическим партнером.
Он отметил, что Сербия и Азербайджан обладают богатыми шахматными традициями и подарили миру ряд сильных гроссмейстеров, успешно выступающих на крупнейших международных турнирах.
