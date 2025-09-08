В Баку состоялась церемония открытия новой футбольной площадки
Индивидуальные
- 08 сентября, 2025
- 17:45
В бакинской школе № 247 состоялась церемония открытия новой футбольной площадки.
Как сообщает Report, мероприятие состоялось в рамках проекта "ФИФА Арена".
В церемонии приняли участие представители Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и представители футбольной общественности.
В ходе мероприятия представлена информация о проделанной работе, показан видеоролик.
После открытия дети продемонстрировали свои навыки на площадке.
