    Индивидуальные
    • 08 сентября, 2025
    • 17:45
    В Баку состоялась церемония открытия новой футбольной площадки

    В бакинской школе № 247 состоялась церемония открытия новой футбольной площадки.

    Как сообщает Report, мероприятие состоялось в рамках проекта "ФИФА Арена".

    В церемонии приняли участие представители Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и представители футбольной общественности.

    В ходе мероприятия представлена ​​информация о проделанной работе, показан видеоролик.

    После открытия дети продемонстрировали свои навыки на площадке.

    футбол образование школы
    Фото
    Bakıda yeni inşa edilən futbol meydançasının açılış mərasimi keçirilib

