Bakıda yeni inşa edilən futbol meydançasının açılış mərasimi keçirilib
- 08 sentyabr, 2025
- 17:24
Bakıda 247 saylı məktəbdə inşa edilən futbol meydançasının açılış mərasimi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə "FIFA Arena" layihəsi çərçivəsində baş tutan tədbirdə AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf, Ukrayna Futbol Assosiasiyasının rəhbəri Andrey Şevçenko, FIFA rəsmiləri və tanınmış futbol adamları iştirak ediblər.
Tədbir zamanı görülən işlərlə bağlı məlumat verilib. Meydançanın hazırlanması barədə video süjet nümayiş etdirilib.
FIFA prezidenti Canni İnfantino da videomüraciət vasitəsilə fikirlərini bölüşüb AFFA rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib. O belə addımların uşaq futbolunun inkişafından böyük rol oynadığını diqqətə çatdırıb.
Açılışdan sonra uşaqlar öz bacarıqlarını meydançada nümayiş etdiriblər.
FIFA-nın səfiri, Ukrayna futbolunun əfsanəsi Andrey Şevçenko azyaşlı idmançılara avtoqraf verib və onlarla şəkil çəkdirib.