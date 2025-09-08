İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Bakıda yeni inşa edilən futbol meydançasının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    • 08 sentyabr, 2025
    • 17:24
    Bakıda yeni inşa edilən futbol meydançasının açılış mərasimi keçirilib

    Bakıda 247 saylı məktəbdə inşa edilən futbol meydançasının açılış mərasimi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə "FIFA Arena" layihəsi çərçivəsində baş tutan tədbirdə AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf, Ukrayna Futbol Assosiasiyasının rəhbəri Andrey Şevçenko, FIFA rəsmiləri və tanınmış futbol adamları iştirak ediblər.

    Tədbir zamanı görülən işlərlə bağlı məlumat verilib. Meydançanın hazırlanması barədə video süjet nümayiş etdirilib.

    FIFA prezidenti Canni İnfantino da videomüraciət vasitəsilə fikirlərini bölüşüb AFFA rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib. O belə addımların uşaq futbolunun inkişafından böyük rol oynadığını diqqətə çatdırıb. 

    Açılışdan sonra uşaqlar öz bacarıqlarını meydançada nümayiş etdiriblər. 

    FIFA-nın səfiri, Ukrayna futbolunun əfsanəsi Andrey Şevçenko azyaşlı idmançılara avtoqraf verib və onlarla şəkil çəkdirib.

    futbol meydançası açılış
    Foto
    В Баку состоялась церемония открытия новой футбольной площадки

    Son xəbərlər

    18:33

    Samvel Karapetyan məhkəmənin qərarı ilə həbsdə qalacaq

    Region
    18:26

    Merts Avropa üçün yeni təhlükəsizlik arxitekturasının yaradılmasının tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    18:24

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    18:21

    Andrey Şevçenko: "Bu addımlar gələcəkdə uşaqların inkişafı üçün vacibdir"

    Futbol
    18:19

    Əməyin mühafizəsi üzrə daha 18 milli standart hazırlanaraq təsdiq edilib

    Sosial müdafiə
    18:17

    Ermənistanda kütləvi zəhərlənmə baş verib, 8 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib

    Region
    18:14

    Azərbaycan ÜPİ-nin iki şurasına rəhbər vəzifələr üzrə namizədliyini irəli sürüb

    İKT
    18:09

    Bakıda 21 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI, YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:01

    Hesablama Palatası: Büdcəyə artq ödəməlin geri qaytarılması və ya əvəzləşdirilməsi gələcəkdə risk faktoruna çevrilə bilər

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti