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В Баку прошла выставка спортивных автомобилей

В Баку прошла выставка спортивных автомобилей В Баку прошла выставка автомобилей пилотов, победивших в различных чемпионатах по автоспорту в 2023 году.
Индивидуальные
6 декабря 2023 г. 19:51
В Баку прошла выставка спортивных автомобилей

В Баку прошла выставка автомобилей пилотов, победивших в различных чемпионатах по автоспорту в 2023 году.

Как сообщает Report, мероприятие организовано в рамках заседаний Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) и Церемонии вручения призов FIA в Баку.

Выставка прошла перед Центром Гейдара Алиева, на одной из площадок, где проводятся мероприятия FIA.

На ней были представлены автомобили, пилоты которых в 2023 году одержали победу в Формуле-1, Чемпионате мира по ралли, Чемпионате мира по ралли-рейдам (W2RC), Чемпионате мира по автогонкам на выносливость, Чемпионате мира по ралли-кроссу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda idman avtomobillərinin sərgisi olub

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