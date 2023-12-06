В Баку прошла выставка спортивных автомобилей

В Баку прошла выставка автомобилей пилотов, победивших в различных чемпионатах по автоспорту в 2023 году.

В Баку прошла выставка автомобилей пилотов, победивших в различных чемпионатах по автоспорту в 2023 году.

Как сообщает Report, мероприятие организовано в рамках заседаний Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) и Церемонии вручения призов FIA в Баку.

Выставка прошла перед Центром Гейдара Алиева, на одной из площадок, где проводятся мероприятия FIA.

На ней были представлены автомобили, пилоты которых в 2023 году одержали победу в Формуле-1, Чемпионате мира по ралли, Чемпионате мира по ралли-рейдам (W2RC), Чемпионате мира по автогонкам на выносливость, Чемпионате мира по ралли-кроссу.