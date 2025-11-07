В Баку пройдет велопробег "Наш флаг - символ победы, источник гордости"
- 07 ноября, 2025
- 15:05
Управление Приморского бульвара, Федерация велосипедного спорта Азербайджана и Общественное объединение "Региональное развитие" организуют велопробег "Наш флаг - символ победы, источник гордости".
Об этом Report сообщили в федерации.
Велопробег стартует 9 ноября в 10:00 с Площади государственного флага и завершится у Парка Победы.
В мероприятии может принять участие каждый желающий.
