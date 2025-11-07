Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    В Баку пройдет велопробег "Наш флаг - символ победы, источник гордости"

    Индивидуальные
    • 07 ноября, 2025
    • 15:05
    В Баку пройдет велопробег Наш флаг - символ победы, источник гордости

    Управление Приморского бульвара, Федерация велосипедного спорта Азербайджана и Общественное объединение "Региональное развитие" организуют велопробег "Наш флаг - символ победы, источник гордости".

    Об этом Report сообщили в федерации.

    Велопробег стартует 9 ноября в 10:00 с Площади государственного флага и завершится у Парка Победы.

    В мероприятии может принять участие каждый желающий.

    велопробег приморский бульвар Федерация велоспорта
    "Bayrağımız zəfər simvolu, qürur mənbəyimizdir" veloyürüşü keçiriləcək

    Последние новости

    15:32

    Болгария готовится к введению внешнего управления над НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Бургасе

    Энергетика
    15:29

    В суде оглашены доказательства по делу Давита Бабаяна

    Происшествия
    15:25

    Азербайджан и ЕС возобновят переговоры по Приоритетам партнерства

    Внешняя политика
    15:16

    Премьер Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    15:09

    Гаджизаде: Извинения Москвы перед Баку — важный шаг для нормализации отношений

    Внешняя политика
    15:05

    В Баку пройдет велопробег "Наш флаг - символ победы, источник гордости"

    Индивидуальные
    15:03

    МИД: Участие Азербайджана на саммите ЕПС в Ереване на высшем уровне маловероятно

    Внешняя политика
    15:01

    Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам

    Другие страны
    14:57

    Гаджизаде: Баку ждет, что Ереван выполнит обязательство о неразмещении третьих сил на границе

    Внешняя политика
    Лента новостей