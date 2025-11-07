"Bayrağımız zəfər simvolu, qürur mənbəyimizdir" veloyürüşü keçiriləcək
Fərdi
- 07 noyabr, 2025
- 14:36
Dənizkənarı Bulvar İdarəsi, Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası və "Regional İnkişaf" İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə "Bayrağımız zəfər simvolu, qürur mənbəyimizdir" veloyürüşü keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.
Noyabrın 9-da, saat 10:00-da Dövlət Bayrağı Meydanından start götürəcək veloyürüş Zəfər Parkınadək davam edəcək.
Tədbirdə istənilən şəxs iştirak edə bilər.
