İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    "Bayrağımız zəfər simvolu, qürur mənbəyimizdir" veloyürüşü keçiriləcək

    Fərdi
    • 07 noyabr, 2025
    • 14:36
    Bayrağımız zəfər simvolu, qürur mənbəyimizdir veloyürüşü keçiriləcək

    Dənizkənarı Bulvar İdarəsi, Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası və "Regional İnkişaf" İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə "Bayrağımız zəfər simvolu, qürur mənbəyimizdir" veloyürüşü keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.

    Noyabrın 9-da, saat 10:00-da Dövlət Bayrağı Meydanından start götürəcək veloyürüş Zəfər Parkınadək davam edəcək.

    Tədbirdə istənilən şəxs iştirak edə bilər.

    veloyürüş “Bayrağımız zəfər simvolu, qürur mənbəyimizdir” 9 noyabr
    В Баку пройдет велопробег "Наш флаг - символ победы, источник гордости"

    Son xəbərlər

    15:32

    Xaricdə yaşayan bloggerlər Tural Sadıqlı və digərlərinin cinayət işi məhkəmə baxışına verilib

    Hadisə
    15:31

    Ayxan Hacızadə: Rəsmi Bakı Suriyanın Azərbaycanda səfirlik açmasını gözləyir

    Xarici siyasət
    15:30

    Hazırda azad edilən ərazilərdə 3 min kilometrdən çox yol layihələndirilir

    Daxili siyasət
    15:28

    Kamran Əliyev: Sülh prosesinin etibarlı irəliləməsi üçün humanitar öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zəruridir

    Hadisə
    15:27

    Şöbə müdiri: Azad edilmiş ərazilərdə 20 yaşayış məntəqəsi üzrə layihələndirmə yekunlaşır

    Daxili siyasət
    15:27
    Foto

    Bakıda daha bir yerdə hərəkət intensivliyi və piyada təhükəsizliyi artırılıb

    İnfrastruktur
    15:24

    Dövlət Radiotezliklər İdarəsi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    15:21

    Azərbaycan diplomatik və xidməti pasportlar üzrə 2025-ci ildə 10 saziş imzalayıb

    Xarici siyasət
    15:21

    İlin ötən dövründə 790 min manata yaxın gecikdirilmiş vəsait işçilərə ödənilməyib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti