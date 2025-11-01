Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Баку пройдет мотокросс, посвященный Дню Победы

    Индивидуальные
    • 01 ноября, 2025
    • 15:25
    В Баку пройдет мотокросс, посвященный Дню Победы

    11 ноября в поселке Бадамдар состоится чемпионат по мотокроссу, приуроченный к 8 Ноября - Дню Победы.

    Как сообщает Report, мероприятие организует Федерация мотоспорта Азербайджана.

    Соревнования призваны поддержать развитие мотоспорта в Азербайджане, повысить интерес молодежи к активным видам спорта и почтить память героев, отдавших жизни за Родину.

    В чемпионате примут участие сильнейшие гонщики мотокросса страны, а также приглашенные пилоты из разных регионов Азербайджана.

    Зрителей ожидают зрелищные заезды, показательные выступления, мотошоу и выставка мотоциклов.

    Турнир станет традиционным и будет ежегодно проводиться в честь Дня Победы.

    мотокросс День Победы Федерация мотоспорта Азербайджана
    Bakıda Zəfər Gününə həsr olunan Motokross Çempionatı keçiriləcək

    Последние новости

    15:40

    В Эр-Рияде считают маловероятным нормализацию отношений с Израилем до конца 2025 года

    Другие страны
    15:25

    В Баку пройдет мотокросс, посвященный Дню Победы

    Индивидуальные
    15:10

    В Хырдалане 15-летний подросток погиб, упав с высоты

    Происшествия
    15:09

    В Латвии пройдут учения НАТО

    Другие страны
    15:00

    Такаити: Япония выполнит обещание перед США по инвестициям

    Другие страны
    14:52

    Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 33,5%

    Финансы
    14:39

    В Тебризе учебный самолет врезался в здание

    В регионе
    14:22

    В SOCAR заявили о готовности сотрудничать со стартапами, имеющими готовый продукт

    ИКТ
    14:22

    Южная Корея рассчитывает на помощь лидера Китая в возобновлении диалога Сеула и Пхеньяна

    Другие страны
    Лента новостей