В Баку пройдет мотокросс, посвященный Дню Победы

11 ноября в поселке Бадамдар состоится чемпионат по мотокроссу, приуроченный к 8 Ноября - Дню Победы.

Как сообщает Report, мероприятие организует Федерация мотоспорта Азербайджана.

Соревнования призваны поддержать развитие мотоспорта в Азербайджане, повысить интерес молодежи к активным видам спорта и почтить память героев, отдавших жизни за Родину.

В чемпионате примут участие сильнейшие гонщики мотокросса страны, а также приглашенные пилоты из разных регионов Азербайджана.

Зрителей ожидают зрелищные заезды, показательные выступления, мотошоу и выставка мотоциклов.

Турнир станет традиционным и будет ежегодно проводиться в честь Дня Победы.