В Баку прибыли первые гости международного конкурса, который пройдет на освобожденных землях

До начала регаты по гребле "Кубок Президента-2022" , посвященной 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, осталось 2 дня.

До начала регаты по гребле "Кубок Президента-2022" , посвященной 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, осталось 2 дня.

Как сообщает Report, из стран-участниц в Баку уже прибыла команда Узбекистана.

Гости были встречены в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Представители Федерации каноэ и гребли Азербайджана поприветствовали команду Узбекистана и проинформировали о соревнованиях. Затем группа волонтеров вручила спортсменам специальные подарки.

Отметим, что Узбекистан будет представлен на "Кубке Президента" 5 спортсменами. Соревнования продлятся 2 дня. Регата стартует 6 мая в Суговушане. В первый день определятся победители в гребле на байдарках и каноэ. А 7 мая в Мингячевире в Олимпийском учебно-спортивном центре “Кура” спортсмены будут соревноваться по академической гребле. Завершится Кубок шоу с 3D-эффектом на воде и фейерверком.