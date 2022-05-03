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В Баку прибыли первые гости международного конкурса, который пройдет на освобожденных землях

В Баку прибыли первые гости международного конкурса, который пройдет на освобожденных землях До начала регаты по гребле "Кубок Президента-2022" , посвященной 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, осталось 2 дня.
Индивидуальные
3 мая 2022 г. 17:46
В Баку прибыли первые гости международного конкурса, который пройдет на освобожденных землях

До начала регаты по гребле "Кубок Президента-2022" , посвященной 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, осталось 2 дня.

Как сообщает Report, из стран-участниц в Баку уже прибыла команда Узбекистана.

Гости были встречены в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Представители Федерации каноэ и гребли Азербайджана поприветствовали команду Узбекистана и проинформировали о соревнованиях. Затем группа волонтеров вручила спортсменам специальные подарки.

Отметим, что Узбекистан будет представлен на "Кубке Президента" 5 спортсменами. Соревнования продлятся 2 дня. Регата стартует 6 мая в Суговушане. В первый день определятся победители в гребле на байдарках и каноэ. А 7 мая в Мингячевире в Олимпийском учебно-спортивном центре “Кура” спортсмены будут соревноваться по академической гребле. Завершится Кубок шоу с 3D-эффектом на воде и фейерверком.

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Версия на английском языке ФотоSome participants of international competition to be held in liberated territories arrive in Baku 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad olunmuş torpaqlarda keçiriləcək beynəlxalq yarışın ilk qonaqları Bakıya gəlib

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