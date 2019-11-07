В Азербайджане внесут поправки в антидопинговое законодательство

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) готовит пакет изменений в законодательство страны в связи с пересмотром Всемирного антидопингового кодекса и ряда международных стандартов.

Как передает Report, об этом сообщила директор AMADA Шафаг Гусейнли на полях Всемирной антидопинговой конференции, которая проходит 5-7 ноября в Катовице (Польша).

По ее словам, изменения будут носить комплексный характер.

"Помимо закона "О борьбе с использованием допинговых средств и методов в спорте" и антидопинговых правил, поправки планируется внести в Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс об административных проступках и другие законодательные акты. В скором времени мы направим пакет изменений в Кабинет министров", - сказала Ш.Гусейнли.

Конференция, которая проходит в пятый раз, в этом году приходится на 20-летие Всемирного антидопингового агентства.

В мероприятии, собравшем более 1500 делегатов со всего мира, участвуют и представители AMADA. Основной целью конференции является утверждение финальных вариантов пересмотренного Всемирного антидопингового кодекса и ряда обновленных международных стандартов. Это стандарты по соответствию Кодексу, лабораториям, списку запрещенных субстанций и методов, защите персональных данных, тестированию и расследованиям, терапевтическому использованию. Впервые вводятся международные антидопинговые стандарты в сфере образования и обработки результатов. Новый Кодекс и стандарты вступят в силу с 1 января 2021 года.

"Кодекс является главным документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Пересмотр Кодекса и стандартов потребует серьезных изменений в национальное антидопинговое законодательство" - сказала Ш.Гусейнли.

Отметим, что Всемирный антидопинговый кодекс впервые начал действовать в 2004 году. В настоящее время в силе находится Кодекс 2015 года.