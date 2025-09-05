В Азербайджане впервые пройдет чемпионат по снукеру

В Азербайджане впервые состоится республиканский чемпионат по одной из разновидности бильярда - снукеру.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу федерации бильярда.

Турнир пройдет с 6 по 8 сентября и будет организован в формате, соответствующем международным стандартам.