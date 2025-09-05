Azərbaycanda ilk dəfə bilyardın "Snuker" növü üzrə çempionat keçiriləcək
Fərdi
- 05 sentyabr, 2025
- 15:56
Azərbaycanda ilk dəfə bilyardın "Snuker" növü üzrə respublika çempionatı keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Bilyard Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.
Turnir beynəlxalq standartlara cavab verəcək formatda təşkil olunacaq.
Qeyd edək ki, yarış sentyabrın 6-dan 8-nə qədər təşkil olunacaq.
Son xəbərlər
17:10
Azərbaycan millisinin sabiq hücumçusu: "İslandiya ilə matçda 1 xal yaxşı nəticə sayıla bilər"Futbol
16:53
Azərbaycan və Macarıstan arasında 3 sənəd imzalanıbBiznes
16:50
Ukrayna səfirliyi Azərbaycanda uşaqlara göstərilən yardıma görə təşəkkür edibSosial müdafiə
16:43
"TuranBank" "Ən yaxşı KOS maliyyələşməsi layihəsi" nominasiyası üzrə beynəlxalq mükafata layiq görülübBiznes
16:42
Türkiyədə bu il dənizdə beş mindən çox insan xilas edilibRegion
16:40
Sahil Babayev: "Ermənistanla sülh prosesi çərçivəsində elan edilmiş nəqliyyat və "yaşıl enerji" dəhlizləri Macarıstanla əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açır"Biznes
16:31
AK Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketi üzrə Aİ-nin razılığına ümid edirDigər ölkələr
16:31
Türkiyənin Bursa şəhərində meşə yanğını başlayıbRegion
16:25